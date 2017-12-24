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24 декабря 2017
23 декабря 2017
10:14  24 декабря 2017 3

Генсек НАТО признал превосходство России

Американские эсминцы, военный корабль, море, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
НАТО стало уделять меньше внимания ведению морских боевФото: depositphotos.com © URA.RU

Военнослужащие НАТО потеряли навыки ведения войны на море, тогда как Россия, наоборот, значительно укрепила флот. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, после окончания холодной войны НАТО стало уделять меньше внимания ведению морских боев, в том числе с использованием подводных лодок. «Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — приводит слова Столтенберга RT.

При этом генсек НАТО отметил, что «деятельность российских подводных лодок сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны».

Ранее был опубликован доклад американского исследовательского центра RAND, согласно которому Россия и Китай обладают достаточным потенциалом, чтобы добиться победы в случае тотальной войны, отмечает портал VSE42.Ru.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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