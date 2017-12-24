Генсек НАТО признал превосходство России

Военнослужащие НАТО потеряли навыки ведения войны на море, тогда как Россия, наоборот, значительно укрепила флот. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, после окончания холодной войны НАТО стало уделять меньше внимания ведению морских боев, в том числе с использованием подводных лодок. «Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — приводит слова Столтенберга RT.
При этом генсек НАТО отметил, что «деятельность российских подводных лодок сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны».
Ранее был опубликован доклад американского исследовательского центра RAND, согласно которому Россия и Китай обладают достаточным потенциалом, чтобы добиться победы в случае тотальной войны, отмечает портал VSE42.Ru.