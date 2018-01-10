15:32 10 января 2018 0

Первый заместитель администрации президента начал присматривать себе управленца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Победителям конкурса «Лидеры России» предстоит год провести вместе со своими наставниками из числа высших государственных чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Уже на этапе полуфинальных заданий участникам и их потенциальным кураторам предстоит определиться со своими симпатиями. Об этом на открытии очередного этапа отбора заявил куратор конкурса, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Сегодня в зале уже достаточное количество наставников, коллеги будут выходить выступать, и у нас у всех задача, и у меня, как у наставника, начинать приглядываться», — заявил Сергей Кириенко, открывая полуфинал конкурса для участников из Центрального федерального округа. Как объяснил политик, в дальнейшем каждый из финалистов должен будет указать пять возможных наставников, у которых хотел бы учиться. Те в свою очередь на основании этих предпочтений будут отбирать себе участников. Сделано это для того, чтобы пары «наставник-наставляемый были сформированы по взаимному интересу», пишет ТАСС.

Вместе с тем на открытии полуфинала губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья надеются по итогам финала найти новых управленцев на муниципальную службу. «Нам нужны грамотные управленцы, мотивированные, подготовленные. <…> Очень надеюсь, что мы здесь найдем новых управленцев и лидеров на самые разные позиции. <…> Мы заинтересованы в муниципальном управлении, образовании и здравоохранении», — заявил глава региона.

В конкурсе принимает участие много свердловчан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года. Участие в нем мог принять любой житель страны до 50 лет, имеющий опыт руководящей работы. Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей, вплоть до главы администрации президента России Антона Вайно, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Всего на конкурс заявилось порядка 200 тысяч участников, во второй этап прошло 2,7 тысячи.

«Лидеры России» являются частью открытой платформы для предложений по развитию социальных лифтов и поддержке волонтеров «Россия — страна возможностей». Она включает в себя 13 различных проектов, среди которых студенческие олимпиады «Я — профессионал», конкурс для школьников «РДШ — территория управления». Тем временем во время открытия полуфинала представитель платформы Алена Август заявила, что в ближайшее время готовится к запуску еще 5-7 проектов.