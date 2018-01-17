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18 января 2018
17 января 2018
17:59  17 января 2018 6

Чубайсу швырнули в лицо листовки на Гайдаровском форуме. ВИДЕО

ИННОПРОМ-2017. Второй день. Екатеринбург, чубайс анатолий
Чубайс спокойно отреагировал на выходку мужчиныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Гайдаровском форуме в лицо председателю правления РОСНАНО Анатолию Чубайсу бросили листовки. Нападавший — активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслан Ибрагимов.

Молодой человек в белой рубашке и черной куртке выбежал на сцену и швырнул листовки, после чего его задержала и вывела охрана, пишет Lenta.ru. Инцидент произошел во время сессии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот», модератором которой выступал Чубайс.

Глава РОСНАНО отреагировал с иронией. «Что-то недобросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. В былые годы, помню, забрасывали бутылками с кефиром», — сказал Чубайс. Партия «Другая Россия» опубликовала текст листовки. В ней сказано, что Арслан Ибрагимов своим поступком выступил «против либеральных реформ и приватизации 90-х».

Видео Бизнес Online.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Анатолия Чубайса обокрали на миллиард рублей. Его бывший партнер обвиняется в переоформлении документов собственности на особняк Чубайса.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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