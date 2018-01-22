Предприниматель из Ростова-на-Дону выставил на продажу на одном из популярных местных порталов лысую морскую свинку породы болдуин. Внимание привлекает не только описание лота, но его цена: за своего питомца ростовчанин просит ни много ни мало 1 млн рублей.
Как сообщает VistaNews, животное описывается как ласковый, ручной, дружелюбный питомец. Свинка по кличке Тапирчик, по уверениям хозяина, отлично влияет на здоровье, повышает удачу и его просто можно носить с собой в кармане. Правда, купить свинку за миллион пока никто не решился: подлинная цена таких животных составляет от 1,5 тыс. рублей. Даже в специализированных питомниках высокопородный грызун навряд ли будет стоить дороже 10 тыс. рублей. Пользователи Сети уже заподозрили, что объявление размещено с целью скрытой рекламы, правда, пока непонятно чего именно.
Между тем, по данным портала «Регион-онлайн», это уже не первый случай, когда своих домашних питомцев жители Ростова-на-Дону выставляют на продажу по необоснованно высокой цене. Так, в конце прошлого года местный житель за 1 млн рублей пытался продать свою беспородную кошку по кличке Соня. Несмотря на все достоинства животного, описанного в объявлении, хозяин признавался, что ему просто нужна была крупная сумма денег.