{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 января 2018
21 января 2018
05:05  22 января 2018 0

Лысая и счастливая: ростовчанин выставил на продажу морскую свинку за 1 млн рублей

Реальная цена животного навряд ли превышает 10 тыс. рублейФото: паблик «Болдуины-лысые морские свинки», «ВКонтакте»

Предприниматель из Ростова-на-Дону выставил на продажу на одном из популярных местных порталов лысую морскую свинку породы болдуин. Внимание привлекает не только описание лота, но его цена: за своего питомца ростовчанин просит ни много ни мало 1 млн рублей.

Как сообщает VistaNews, животное описывается как ласковый, ручной, дружелюбный питомец. Свинка по кличке Тапирчик, по уверениям хозяина, отлично влияет на здоровье, повышает удачу и его просто можно носить с собой в кармане. Правда, купить свинку за миллион пока никто не решился: подлинная цена таких животных составляет от 1,5 тыс. рублей. Даже в специализированных питомниках высокопородный грызун навряд ли будет стоить дороже 10 тыс. рублей. Пользователи Сети уже заподозрили, что объявление размещено с целью скрытой рекламы, правда, пока непонятно чего именно.

Между тем, по данным портала «Регион-онлайн», это уже не первый случай, когда своих домашних питомцев жители Ростова-на-Дону выставляют на продажу по необоснованно высокой цене. Так, в конце прошлого года местный житель за 1 млн рублей пытался продать свою беспородную кошку по кличке Соня. Несмотря на все достоинства животного, описанного в объявлении, хозяин признавался, что ему просто нужна была крупная сумма денег.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров