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26 января 2018
10:30  26 января 2018 0

Фанаты поздравляют Валерию и Пригожина с пополнением. ФОТО

Звездная пара давно мечтала о ребенкеФото: Валерия, Instagram

Певица Валерия с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, поделились в своих аккаунтах в Instagram снимками, которые сбили с толку их подписчиков. На фотографиях они запечатлены с двойняшками, которым нет еще и года. Пользователи Сети гадают, кем стала знаменитая пара — родителями или бабушкой и дедушкой.

Артистка опубликовала фото из лифта, в нем она стоит с коляской для двух малышей. «А чьи это дети?.. Неподдельный взгляд счастливой женщины!.. Валерия, кем эти дети Вам приходятся? Не томите публику. На всеобщее выставляете и интригу держите. Или ждете момента подходящего?» — попытались разгадать секрет Валерии ее поклонники. На все обвинения в пиаре певица реагировала негативно, но на главный вопрос так и не ответила, пишут «Дни.ру». Пользователи Сети не исключили вариант с суррогатным материнством. Также несколько раз прозвучало неожиданное заявление о том, что «это не дети, а куклы», а артисты разыгрывают «очередное шоу».

Среди прочих и комментарий к посту от дочери Валерии от первого брака, Анны Шульгиной. Она выразила недовольство тем, что ее мать разместила фото с детьми: «Мам, ну я просила тебя не выкладывать фото с моими бусинками!!! Я же у себя их не выкладываю!!!!!!! Удали, пожалуйста!!!!!». Однако в аккаунте 24-летней артистки за последний год не видно фотографий с округлившимся животом. Этот факт окончательно поставил в тупик фанатов звездной пары.

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Фото: Валерия, Instagram

Напомним, в открытых источниках есть информация о том, что Валерия и Пригожин давно мечтают о совместном ребенке, что вряд ли осуществится: в 45 лет певица пережила неудачную беременность. Как писало «URA.RU», у нее случился выкидыш. От решения взять ребенка из приюта супруги отказались.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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