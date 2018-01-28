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29 января 2018
28 января 2018
21:09  28 января 2018 0

Миллионы смартфонов заражены вирусом из-за ошибки Google

Крупнейшая автоспортивная трасса на льду. Екатеринбургский клуб ледового дрифта. Озеро Балтым, телефон, смартфон, карта, план, трасса
Вирус просматривает рекламу и пожирает трафик втайне от владельца смартфонаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около четырех миллионов смартфонов, работающих на Android, заражены вирусом Dresscode из-за ошибки в системе безопасности Google. По оценкам анонимного хакера, который обнаружил троян, вредоносная программа приносит своим авторам миллионы долларов, а обнаружить ее практически невозможно.

Хакер утверждает, что вредоносный код до сих пор действует и приносит прибыль своим создателям. Троян получает команду от сервера, после чего запускает просмотр рекламы в скрытом режиме и переход по ссылкам. Фактически вирус копирует поведение пользователей, что позволяет ему сбивать с толку рекламодателей.

Как отмечает Vista News, скрытое присутствие вируса на мобильном устройстве можно определить по быстрой разрядке аккумулятора и возросшему трафику — другие симптомов у вируса нет. Для защиты от DressCode хакер рекомендует использовать качественные антивирусные программы.

Сергей Макеев
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