Миллионы смартфонов заражены вирусом из-за ошибки Google

Около четырех миллионов смартфонов, работающих на Android, заражены вирусом Dresscode из-за ошибки в системе безопасности Google. По оценкам анонимного хакера, который обнаружил троян, вредоносная программа приносит своим авторам миллионы долларов, а обнаружить ее практически невозможно.
Хакер утверждает, что вредоносный код до сих пор действует и приносит прибыль своим создателям. Троян получает команду от сервера, после чего запускает просмотр рекламы в скрытом режиме и переход по ссылкам. Фактически вирус копирует поведение пользователей, что позволяет ему сбивать с толку рекламодателей.
Как отмечает Vista News, скрытое присутствие вируса на мобильном устройстве можно определить по быстрой разрядке аккумулятора и возросшему трафику — другие симптомов у вируса нет. Для защиты от DressCode хакер рекомендует использовать качественные антивирусные программы.