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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:56  01 февраля 2018 1

В Италии продают 100 домов по доллару за штуку

Городок расположен в живописном горном районеФото: vitotoro76, Instagram

В Оллолаи, коммуне Италии, выставили на продажу сто домов. Особенностью сделки является стоимость недвижимости — дома продаются за 1,20 доллара каждый. Причиной таких низких цен стало резкое сокращение числа жителей деревни.

Коммуна расположена в горном регионе Барбаджа на острове Сардиния, и численность ее населения резко снижается. Сейчас там проживает порядка 1300 человек, а всего 50 лет назад было 2250 человек. О том, что сотни заброшенных домов в отдаленной итальянской деревне продаются по очень заманчивой цене, сообщает Life.ru со ссылкой New York Post. Однако есть и подводный камень: новый владелец постройки должен будет распрощаться с 25 тысячами долларов, потратив их на реконструкцию дома (порядка 1,5 миллиона рублей).

Одним из первых покупателей недвижимости стал пенсионер Вито Казула. «Мы жили рядом и часто посещали Оллолаи, поэтому, когда моя жена увидела объявление в газете, мы сразу приобрели здесь дом. Этот тихий город словно застыл во времени», — рассказал счастливый обладать «дома за доллар». При реконструкции двухэтажного дома, которую он проводил самостоятельно, бывший строитель использовал только экологически чистые материалы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в пригороде Кургана продается коттедж площадью 1283,9 кв. метра на участке 70 соток. Владелец хочет получить за недвижимость 50 млн рублей, отмечая, что это «в разы дешевле себестоимости»: дом построен по индивидуальному строительному и дизайнерскому проекту. По информации RT, бывший дом гангстера Аль Капоне в Нью-Йорке выставили за 2,85 млн долларов (около 160 млн рублей).

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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