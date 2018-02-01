Актер Сухоруков предложил отправить Майкова в монастырь за осуждение «Бригады»

23:01 01 февраля 2018 0

«Пусть послужит небу, духу, а не занимается ерундой», — считает Сухоруков Фото: страница Виктора Сухорукова в Facebook

Народный артист России Виктор Сухоруков, который сыграл брата Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2», призвал отправить в монастырь актера Павла Майкова. Причина — Майков назвал сериал «Бригада» вредным для общества.

«Он получил славу и популярность от этого сериала, а теперь считает, что это вредно для общества. Тогда отправьте его в монастырь. Пусть там послужит Богу, послужит небу, послужит духу, а не занимается ****** [ерундой], извините», — цитирует Сухорукова «Лента.ру».

Артист подчеркнул, что не смотрел «Бригаду». Он добавил: «Я убежден, что огромное количество людей, совершивших преступления, тоже не видели этот сериал».

Ранее актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в «Бригаде», заявил, что сериал принес вред российскому обществу. Он назвал сериал «преступлением перед Россией». Режиссер и кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, ответил Майкову, что ему не за что каяться, поскольку такой фильм востребован сегодня российским обществом. Скандально известный актер Алексей Панин встал на защиту сериала «Бригада» и сказал, что виноват не кинематограф, а Россия. Продюсер сериала «Бригада» Александр Акопов назвал слова Майкова глупостью.