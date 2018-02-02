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03 февраля 2018
02 февраля 2018
21:00  02 февраля 2018 2

Пескова отругали за Путина, сгорел дом Ельцина, уборные для FIFA. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пескова отчитали за агитацию в пользу ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Добрый вечер! Сегодня 2 февраля. И вот главное за день:

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отчитала Дмитрия Пескова за рьяную агитацию в пользу кандидата в президенты — 2018 Владимира Путина. Песков оригинально выкрутился.

Госдума хочет пересмотреть северные надбавки. Их планируют заменить для «улучшения жизни».

У крупнейшей чартерной авиакомпании нашли неисправности в самолетах. Если она не сможет устранить нарушения, то рискует вообще прекратить полеты.

В Салехарде дефицит продуктов и очереди, как в СССР. Из-за логистического ада крупные сетевики обходят город стороной, а местные жители покупают свежие овощи через знакомых в интернете.

На Урале сгорел родной дом Ельцина, в котором появился на свет будущий первый президент России. Остались только закопченые стены.

FIFA хочет заставить Россию переделать туалеты на стадионах из-за VIP-персон. Из-за того, что в уборных «невозможно расслабиться».

Надежда Банникова
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