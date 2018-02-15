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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:09  15 февраля 2018 11

Путина возмутили цены по коммуналке. Президент потребовал вмешаться прокуратуру

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, жкх, путин владимир
Президент назвал проблемы в сфере ЖКХ одним из ключевых вопросовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что силовики должны оперативно реагировать на случаи мошеннических схем в сфере ЖКХ. Президент России подметил, что ценообразование на коммунальные услуги иногда требует серьезных разбирательств.

«Ключевой вопрос — это ситуация с ценообразованием на жилищно-коммунальные услуги, за которыми часто стоят откровенно мошеннические схемы или организации, называющие себя управляющими компаниями», — цитирует Путина телеканал 360. Глава государства добавил, что меры необходимо принимать в кротчайшие сроки, как только подобные инциденты удается выявить, передает Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что министр строительства и ЖКХ Михаил Мень ожидает принятия Госдумой законопроекта о переходе собственников на прямую оплату жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям. Это означает, что посредник в лице управляющей организации исключается. Эксперты считают, что в этом случае обманных схем станет только больше, что ухудшит ситуацию с долгами в сфере ЖКХ. По информации «Национальной службы новостей», чтобы избежать стихийного роста жилищных услуг, для них планируют определить предельный индекс.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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