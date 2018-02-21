{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:08  21 февраля 2018 1

Медведев уволил заместителя Мединского, ответственного за денежные потоки и имущество Минкультуры

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, медведев дмитрий
Документ за подписью Дмитрия Медведева уже опубликован на сайте правительстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра культуры Олега Рыжкова. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства 20 февраля.

«Освободить Рыжкова Олега Владимировича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Рыжков занимал указанную должность с 21 марта 2017 года. В Минкульте [возглавляет Владимир Мединский], как напоминает RT, он курировал деятельность департаментов инвестиций и имущества, а также государственной охраны культурного наследия. С 2013 по 2017 годы также возглавлял Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров