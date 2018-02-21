Медведев уволил заместителя Мединского, ответственного за денежные потоки и имущество Минкультуры

00:08 21 февраля 2018 1

Документ за подписью Дмитрия Медведева уже опубликован на сайте правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра культуры Олега Рыжкова. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства 20 февраля.

«Освободить Рыжкова Олега Владимировича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Рыжков занимал указанную должность с 21 марта 2017 года. В Минкульте [возглавляет Владимир Мединский], как напоминает RT, он курировал деятельность департаментов инвестиций и имущества, а также государственной охраны культурного наследия. С 2013 по 2017 годы также возглавлял Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.