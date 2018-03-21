Нарусова рассказала, как Мединский довел до слез пережившего блокаду писателя

20:58 21 марта 2018 0

Выдающиеся достижения Даниила Гранина оценили в Кремле Фото: kremlin.ru

Член Совфеда и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова возмущена обращением министра культуры РФ Владимира Мединского с писателем Даниилом Граниным, который пережил блокаду Ленинграда. Она заявила, что никогда не простит Мединского.

Нарусова рассказала, как министр не пригласил на парад в честь 70-летия Победы друга ее семьи, ветерана Великой Отечественной войны Гранина. По ее словам, у писателя «были слезы на глазах», когда «он вспоминал об этом подлеце Мединском», сообщает Daily Storm.

Сенатор в апреле 2015 года лично обратилась к Мединскому с просьбой пригласить Гранина «как единственного оставшегося фронтовика и блокадника из всех писателей» на Парад Победы. Министр отказался. Об этом случае Нарусова хотела рассказать во время заседания Совфеда, но, как только она начала критиковать Мединского, ей выключили микрофон.

В своей «Блокадной книге» Гранин описал, как во время голода в городе готовили кондитерские изделия для Смольного, а в самом городе процветал каннибализм. Мединский в эфире «Эха Москвы» в 2014 году назвал данные, опубликованные Граниным, «враньем».

Ранее «URA.RU» писало, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прервала Нарусову на заседании парламента. Мать Собчак подняла вопрос о диссертации Мединского, но ей не дали полностью высказаться. Нарусова заявила, что «недостойная история с пробиванием вашей [Мединского] защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности».