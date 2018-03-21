{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
Главные новости Москвы
20:58  21 марта 2018 0

Нарусова рассказала, как Мединский довел до слез пережившего блокаду писателя

Выдающиеся достижения Даниила Гранина оценили в КремлеФото: kremlin.ru

Член Совфеда и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова возмущена обращением министра культуры РФ Владимира Мединского с писателем Даниилом Граниным, который пережил блокаду Ленинграда. Она заявила, что никогда не простит Мединского.

Нарусова рассказала, как министр не пригласил на парад в честь 70-летия Победы друга ее семьи, ветерана Великой Отечественной войны Гранина. По ее словам, у писателя «были слезы на глазах», когда «он вспоминал об этом подлеце Мединском», сообщает Daily Storm.

Сенатор в апреле 2015 года лично обратилась к Мединскому с просьбой пригласить Гранина «как единственного оставшегося фронтовика и блокадника из всех писателей» на Парад Победы. Министр отказался. Об этом случае Нарусова хотела рассказать во время заседания Совфеда, но, как только она начала критиковать Мединского, ей выключили микрофон.

В своей «Блокадной книге» Гранин описал, как во время голода в городе готовили кондитерские изделия для Смольного, а в самом городе процветал каннибализм. Мединский в эфире «Эха Москвы» в 2014 году назвал данные, опубликованные Граниным, «враньем».

Ранее «URA.RU» писало, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прервала Нарусову на заседании парламента. Мать Собчак подняла вопрос о диссертации Мединского, но ей не дали полностью высказаться. Нарусова заявила, что «недостойная история с пробиванием вашей [Мединского] защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности».

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров