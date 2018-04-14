В Интернет утекло видео роскошного Mercedes с золотыми деталями

Компания Mercedes-Maybach опубликовала тизер нового концептуального автомобиля, презентация которого состоится на автосалоне в Пекине в конце апреля. Позолоченная модель дебютирует в статусе концепт-кара.
На опубликованном видеоролике показан салон будущей модели, который будет отделан золотом и белой кожей, пишут «Известия». В новинку также встроят четыре раздельных кресла, сенсорные экраны, «парящую» центральную консоль и другие нововведения.
Технических подробностей о GLS от Mercedes-Maybach пока нет. Ожидается, что кроссовер сможет похватать огромным списком оборудования, в котором наверняка найдут место самые передовые системы, уточняет портал «Автовзгляд». А учитывая помешательство автопроизводителей на «зеленых» машинах, можно предположить, что концепт вооружат мощной электрической установкой.