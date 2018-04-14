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14 апреля 2018
15:29  14 апреля 2018 0

В Интернет утекло видео роскошного Mercedes с золотыми деталями

Тест-драйв Mersedes Benz. Екатеринбург, колесо, mercedes-benz, класс люкс
Предыдущие модели Mercedes явно уступают новой в роскошиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания Mercedes-Maybach опубликовала тизер нового концептуального автомобиля, презентация которого состоится на автосалоне в Пекине в конце апреля. Позолоченная модель дебютирует в статусе концепт-кара.

На опубликованном видеоролике показан салон будущей модели, который будет отделан золотом и белой кожей, пишут «Известия». В новинку также встроят четыре раздельных кресла, сенсорные экраны, «парящую» центральную консоль и другие нововведения.

Технических подробностей о GLS от Mercedes-Maybach пока нет. Ожидается, что кроссовер сможет похватать огромным списком оборудования, в котором наверняка найдут место самые передовые системы, уточняет портал «Автовзгляд». А учитывая помешательство автопроизводителей на «зеленых» машинах, можно предположить, что концепт вооружат мощной электрической установкой.

Феликс Сорокин
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