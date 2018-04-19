Совладелец «Зимней вишни» вошел в список богатейших россиян, по версии Forbes

14:42 19 апреля 2018 0

Его состояние оценили в 600 млн долларов Фото: Данил Айкин © URA.RU

Инвестор кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Денис Штенгелов занял 175-ю строчку в рейтинге самых богатых жителей России в 2018 году. Эксперты журнала Forbes оценили его состояние в 600 млн долларов.

Штенгелов стал новичком в топе-200 богатейших россиян. Он является основателем «КДВ групп». Предприятие выпускает снеки под брендами «Кириешки» и «Три корочки». В конце марта Штенгелов оказался в центре скандала вокруг трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где жертвами стали 79 человек, 64 погибли, из них 41 ребенок. Бизнесмен является совладельцем и основным инвестором ТЦ. За каждого погибшего при пожаре он передал семьям в качестве компенсации по три млн рублей, всего — 192 млн рублей.

Возглавил рейтинг топ-200 богатейших россиян Владимир Лисин, имеющий активы на Урале. Его состояние оценили в 19,1 миллиарда долларов. Второе место с 2017 года сохранил владелец «Северстали» Алексей Мордашов (18,7 миллиарда долларов). На третьей позиции разместился Леонид Михельсон, открывший «Ямал-СПГ» (18 млрд долларов). Виктор Вексельберг, владелец «Реновы», заработав два млрд долларов (14,4 млрд долларов), переместился на девятое место.