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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:03  24 апреля 2018 0

В московской школе потолок рухнул на учеников

Закрывают школу №14 на 800 учеников. Полевской, коридор, спортзал, раздевалка для мальчиков
В результате происшествия никто из учеников и преподавателей не получил серьезных травмФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В гимназии на юге Москвы произошло частичное обрушение навесного потолка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководство учебного заведения, в результате инцидента легкие ранения получил один из учащихся.

«Упало несколько элементов подвесного потолка на перемене, в момент, когда дети заходили в класс. У одного ребенка царапина руки. Была сразу же вызвана Скорая помощь, оказана первая медицинская помощь» — заявила директор гминазии Карина Бадалян. Она уточнила, что родители ребенка отказались от его госпитализации.

Напомним, в подмосковном Ногинске обрушилась стена в общежитии. Согласно информации, пострадавших не оказалось, передавал RT. По словам представителя МЧС, для временного размещения жителей выделили автобус.

Виктор Жуков
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