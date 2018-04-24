В московской школе потолок рухнул на учеников

01:03 24 апреля 2018 0

В результате происшествия никто из учеников и преподавателей не получил серьезных травм Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В гимназии на юге Москвы произошло частичное обрушение навесного потолка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководство учебного заведения, в результате инцидента легкие ранения получил один из учащихся.

«Упало несколько элементов подвесного потолка на перемене, в момент, когда дети заходили в класс. У одного ребенка царапина руки. Была сразу же вызвана Скорая помощь, оказана первая медицинская помощь» — заявила директор гминазии Карина Бадалян. Она уточнила, что родители ребенка отказались от его госпитализации.

Напомним, в подмосковном Ногинске обрушилась стена в общежитии. Согласно информации, пострадавших не оказалось, передавал RT. По словам представителя МЧС, для временного размещения жителей выделили автобус.