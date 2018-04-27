Прибыль «Газпрома» снизилась на четверть

08:17 27 апреля 2018 0

Корпорация намерена сохранить уровень дивидендов и увеличить инвестиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2017 году чистая прибыль российской транснациональной энергетической корпорации «Газпром» упала на 25% — до 714 млрд рублей. Об этом компания сообщила в отчете, подготовленном в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МФСО).

Исходя из размера чистой прибыли в «Газпроме» определяется размер дивидендов. В то время как Минфин настаивает на выплате концерном 50% чистой прибыли по МСФО, компания рекомендовала в прошлом году 8,04 рублей на акцию. Это значит, что «Газпром» может вернуть акционерам около 27% чистой прибыли (всего — 190 млрд рублей), пишут «Ведомости».

Компания платит меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки («Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток — 2»). Принятая в 2015 году дивидендная политика «Газпрома» позволяет ему возвращать акционерам до 35% чистой прибыли. После решения совета директоров о дивидендах за 2017 год ситуация может измениться.

Сообщается также, что энергетическая корпорация планирует увеличить инвестиции. В 2018 году цифра может достичь показателя в 1,982 трлн рублей, ранее «Газпром» давал оценку в 1,857 трлн рублей.

Ранее «URA.RU» писало, что из-за спора, какую именно часть своей чистой прибыли «Газпром» должен направить на выплату дивидендов, государство может недополучить до 78 млрд рублей. Общие потери бюджета, связанные со всеми госкомпаниями, могут составить 204 млрд рублей полагающихся ему дивидендов.