В списке «собак-убийц» от МВД нашли ошибки и несуществующие породы

Кавказскую овчарку назвали северокавказской собакой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Кинологи указали на ошибки в списке потенциально опасных собак, составленном МВД. Ряд пород написаны неверно, других вообще не существует в природе.

Список из 69 пород потенциально опасных собак ранее составили в Министерстве внутренних дел РФ. Среди «нелояльных к человеку» пород назвали традиционно бойцовских, а также собак-компаньонов, пастушьих и охотничьих собак.

В перечне указывается разновидность «супердога» — «супердог и его помесь с майконгом». Телеканал «Дождь» нашел статью в «СпидИНФО» от 1997 года, где рассказывается о псах, которых жители Южной Африки скрещивали с майконгами (хищниками семейства псовых). Там же говорилось об «овчарках Дауфмана» (им якобы вливали кровь гиен нацисты) и «доберманах Владека Рошины» (польский врач якобы кормил их подвешенными на деревья дворнягами). Однако существование всех этих трех пород поставил под сомнение эксперт Российской кинологической федерации Александр Ратегов.

Другой специалист — член рабочей группы кинологической федерации Евгений Цигельницкий нашел в списке агрессивных собак больше десяти ошибок. Например, в перечне встречаются два варианта одной породы, причем один из них может быть с ошибкой — «карельская медвежья собака» и «корельская медвежья собака», «канарский дог» и «канарская собака», «акбаш» и «акабаш». Другие фигуранты списка «потенциально опасных» написаны неправильно — «гуль дог» вместо «гуль донг», «комондор» вместо «командор», «кавказская овчарка» названа «северокавказской собакой».