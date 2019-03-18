Аптекам грозит наказание за навязывание лекарств

Аптеки в 60% случаев рекомендуют лекарства от производителей, с которыми заключен маркетинговый договор Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Союз «Национальная фармацевтическая палата» (НФП) направил письмо заместителю министра промышленности и торговли РФ Сергею Цыбу с просьбой ввести наказания за заключение маркетинговых договоров с производителями лекарственных препаратов. По информации НФП, аптеки навязывают определенные медикаменты более 60% покупателей.

«НФП считает необходимым регулировать взаимодействие между аптечными сетями и производителями. В письме Сергею Цыбу предлагается запретить приоритетную рекомендацию конкретного препарата покупателям в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями», — сообщает «Коммерсант».

Организация предлагает полностью отказаться от лоббирования аптеками определенных препаратов. За нарушение этого запрета фармацевтов предлагается отстранять от работы на срок до шести месяцев.

Ранее Минздрав предложил ввести для медиков ответственность за лечение по не утвержденным ведомством критериями. Как отмечает «Национальная служба новостей», президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин раскритиковал такую инициативу, отметив, что министерство может само заключать договоры с фармацевтическими компаниями, а позже заставлять врачей продавать нужные ведомству лекарства.