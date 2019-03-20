Россиян оставят без трех жизненно важных лекарств

Японская фармацевтическая компания Takeda отзывает из России входящие в перечень жизненно необходимых лекарств препараты «Атенолол Никомед», «Метронидазол Никомед» и «Амитриптилин Никомед». Уведомление производитель уже направил в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
«Причины ухода с рынка — «глобальный пересмотр продуктового портфеля компании, а также необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов», — приводит РБК содержание документа. Как уточняет портал «Утро.ру», японская компания покрывала более 40% всего рынка всех трех препаратов в России.
Ранее из российских аптек изъяли опасные для сердца таблетки от кашля «Эриспирус» фармацевтической компании «Сандоз», напоминает «Национальная служба новостей». Лекарство содержит в составе фенспирид — средство, опасность которого в январе доказали французские ученые. По той же причине Росздравнадзор отозвал и препарат «Эреспал».