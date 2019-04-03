Россияне отреагировали на желание ЦБ спасти их от «зарплатного рабства»

Комментарии потенциальных пользователей системы ЦБ выражают разные мнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи Twitter живо реагируют на заявления Центробанка, связанные с Системой быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона. По словам, зампредседателя Банка РФ Ольги Скоробогатовой, услуга позволит гражданам избавиться от «зарплатного рабства».

«[Система] потеряла актуальность в связи с популяризацией более совершенной технологии криптовалютных платежей», — отмечает пользователь GoldPerson. «Надо ввести опцию — любой клиент банка должен иметь право запретить переводить себе деньги по номеру телефона», — пишет Alexey_V_Demin. «Интересно, как это будет работать, если на один номер две и более карт. На какую будет приходить перевод?» — отметил Bablzz. «В российских банках заработала система быстрого обмана. До этого в России система работала везде, кроме банков», — заявил PputinFederast. «Через год эти переводы станут чуть-чуть платные. Идите…» прокомментировал covekss. «Принимаю платежи на свой номер телефона. Не стесняйтесь», — сообщила Вера Копейкина.

По замыслу Центробанка СБП позволит россиянам в онлайн-режиме переводить зарплату на тот счет, который человек хочет использовать. Физлица также могут переводить средства друг другу, используя номер телефона.

В тестовом режиме система заработала с 28 февраля. Ее тестируют ВТБ, «Тинькофф банк», «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», банк «АК Барс», «Райффайзенбанк», «СКБ-банк», сервис Qiwi, «Росбанк», а также РНКО «Платежный центр», который является оператором платежной системы «Золотая Корона». Сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф пока бойкотирует систему, напоминает телеканал «Царьград».