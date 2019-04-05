Кремль поддержал предложение Трампа о новом военном договоре

Кремль приветствует предложение американского президента Дональда Трампа о договоре по сокращению трат на вооружение между США, Россией и Китаем. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, любое заявление по поводу сокращения вооружения заслуживает внимания и высокой оценки.
По словам Пескова, важно, чтобы заявление не ограничилось декларированием, а было доведено до официальных предложений. Пока таких, как признался пресс-секретарь президента РФ, не поступало.
Ранее сообщалось, что 5 апреля американский президент предложил России и Китаю «вместе договориться» «не делать это оружие». «Наши три страны могут… тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира», — заявил Дональд Трамп.
При этом, напомним, со 2 февраля 2019 года США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С тех пор под угрозой находится система договоров о сокращении вооружений, заключенных между СССР и США.