Кремль поддержал предложение Трампа о новом военном договоре

Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 14:26
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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., танк
Пока официальных предложений от Вашингтона в Москву не поступалоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кремль приветствует предложение американского президента Дональда Трампа о договоре по сокращению трат на вооружение между США, Россией и Китаем. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, любое заявление по поводу сокращения вооружения заслуживает внимания и высокой оценки.

По словам Пескова, важно, чтобы заявление не ограничилось декларированием, а было доведено до официальных предложений. Пока таких, как признался пресс-секретарь президента РФ, не поступало.

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Ранее сообщалось, что 5 апреля американский президент предложил России и Китаю «вместе договориться» «не делать это оружие». «Наши три страны могут… тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира», — заявил Дональд Трамп.

При этом, напомним, со 2 февраля 2019 года США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С тех пор под угрозой находится система договоров о сокращении вооружений, заключенных между СССР и США.

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