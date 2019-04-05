Трамп предложил России и Китаю снизить расходы на вооружение

Трамп уверен, что Америка, Россия и Китай могут направить деньги на более полезные вещи Фото: The White House © URA.RU

Президент США Дональд Трамп считает, что России и Китаю нужно снизить траты на вооружение. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

«Все мы вкладываем миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, что смехотворно. Я думаю, что в этом нет никакого смысла», — приводит слова американского президента «Национальная служба новостей». Трамп отметил, что Америка, Россия и Китай могут направить деньги на более полезные для мира вещи.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов, обратил внимание на то, что сейчас траты Москвы на вооружение гораздо меньше, чем у Вашингтона. По его словам, России важно сохранять позицию на рынке вооружений и заниматься экспортом в Китай и Индию, не забывая об арабских странах.

Ранее «URA.RU» сообщало, что США угрожают Турции «тяжелыми последствиями» в случае, если страна решится на покупку российских ракетных систем С-400. Согласно заявлению пресс-секретаря Минобороны США Чарльза Саммерса, после сделки военные отношения Анкары с Вашингтоном ухудшатся. По словам представителя США в Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон, Турция сможет сохранить свое членство в НАТО только в случае отказа от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Однако государство является для Альянса важным союзником и стратегическим партнером, поэтому прямого ответа относительно ее членства в НАТО Хатчисон не дала.