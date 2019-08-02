Телеведущая Малышева рассказала, как спаслась от онкологии

Елена Малышева избежала онкологии благодаря своевременной диагностике
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ей удалось спастись от рака благодаря удалению полипа кишечника. Этой историей она поделилась со своими подписчиками в Instagram.
По словам Малышевой, один из московских врачей обнаружил у нее предраковый полип во время колоноскопии. «С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», — написала ведущая, отметив, что такое обследование должен пройти каждый человек в возрасте 50 лет.
Также она добавила, что на начальных стадиях онкологические заболевания протекают без симптомов. Они появляются позже, когда «процесс зашел очень далеко».