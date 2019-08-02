Телеведущая Малышева рассказала, как спаслась от онкологии

Елена Малышева избежала онкологии благодаря своевременной диагностике Фото: скриншот Youtube канал «Жить здорово»

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ей удалось спастись от рака благодаря удалению полипа кишечника. Этой историей она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

По словам Малышевой, один из московских врачей обнаружил у нее предраковый полип во время колоноскопии. «С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», — написала ведущая, отметив, что такое обследование должен пройти каждый человек в возрасте 50 лет.

Также она добавила, что на начальных стадиях онкологические заболевания протекают без симптомов. Они появляются позже, когда «процесс зашел очень далеко».