11 августа 2019

Жестоко окрестивший младенца священник высказался об инциденте

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Крещение - 2017. Тюмень, крещение
Крещение — это стресс для детей, поэтому они кричат, пояснил Игумен ФотийФото: Николай Бастриков © URA.RU

Игумен Фотий, который грубо крестил годовалого малыша в Мариенбургской церкви в Гатчине, прокомментировал резонансный инцидент. По его словам, родители регулярно закатывают истерики во время таинства, поскольку дети почти всегда кричат при окунании в купель.

«Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство», — передает «Пятый канал» слова Фотия. По его мнению, родители и родственники ребенка оказались далекими от церковной жизни, но он им не отказал и исполнил свой пастырский долг. Он отметил, что мать ребенка «закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло».

Игумен Фотий добавил, что такие инциденты — не редкость. «Дети кричат в большинстве случаев. Для них это стресс», — пояснил он. По мнению священнослужителя, ничего экстраординарного не случилось.

Ранее появилось видео, на котором игумен Мариенбургского покровского храма грубо крестит ребенка. На кадрах видно, как священнослужитель окунает истошно кричащего малыша в купель, несмотря на попытки матери забрать сына. Позже женщина сообщила, что перед таинством священник отчитал ее за незнание молитвы, напоминает «Федеральное агентство новостей». После скандала игумену Фотию запретили служить обряды на год. На инцидент уже отреагировала журналистка Ксения Собчак.

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© Служба новостей «URA.RU»
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