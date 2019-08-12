Жестоко окрестивший младенца священник высказался об инциденте

Крещение — это стресс для детей, поэтому они кричат, пояснил Игумен Фотий Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Игумен Фотий, который грубо крестил годовалого малыша в Мариенбургской церкви в Гатчине, прокомментировал резонансный инцидент. По его словам, родители регулярно закатывают истерики во время таинства, поскольку дети почти всегда кричат при окунании в купель.

«Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство», — передает «Пятый канал» слова Фотия. По его мнению, родители и родственники ребенка оказались далекими от церковной жизни, но он им не отказал и исполнил свой пастырский долг. Он отметил, что мать ребенка «закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло».

Игумен Фотий добавил, что такие инциденты — не редкость. «Дети кричат в большинстве случаев. Для них это стресс», — пояснил он. По мнению священнослужителя, ничего экстраординарного не случилось.