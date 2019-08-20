Более половины немцев хотят снять санкции с России

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Приём в Хайяте по случаю Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, прием, германия
Четверть населения Германии выступает за отмену антироссийских санкцийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Меньше четверти немцев высказываются за то, чтобы Германия придерживалась ограничительных мер в отношении России. В то же время более половины опрошенных желают снять антироссийские санкции, сообщает Handelsblatt.

«Только каждый четвертый немец поддерживает санкции против РФ», — утверждают немецкие журналисты.

Из общего числа 21% опрошенных выступает за немедленное снятие санкций, 32% респондентов считают, что снимать санкции нужно постепенно. За то, чтобы страна продолжила придерживаться ограничительных мер, высказались 23% респондентов. В издании также отмечают, что меньше всего одобрения санкции против России получают в восточной части государства.

В Саксонии-Анхальт, находящейся на востоке Германии, за сохранение наложенных пять лет назад ограничений высказываются лишь 8% опрошенных. Журналисты отмечают, что жители федеральных земель восточной части страны не чувствуют угрозы со стороны России. исключение составляет лишь Тюринген.

Ранее об отмене антироссийских санкций заговорили в Словакии. В парламенте центральноевропейской страны готовится резолюция, согласно которой ограничительные меры в отношении России могут быть отменены, уточняет агентство Nation News.

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