Астраханцы выбрали главой региона самовыдвиженца с трехмесячным губернаторским опытом

В Астраханской области прошли губернаторские выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Астраханской области завершились выборы губернатора. По предварительной информации избирательной комиссии, победу одержал врио главы региона Игорь Бабушкин, занявший пост 5 июня.

По последним подсчетам, за самовыдвиженца Бабушкина отдали голоса 75% избирателей. Коммунист Николай Арефьев с 11,6% показал второй результат. За кандидата от ЛДПР Тимофея Щербакова проголосовали 5,4% человек, а за выдвиженца «Партии пенсионеров» Сергея Сычева — 5,2%.

Бабушкин был назначен врио губернатора Астраханской области лишь в начале июня по решению президента России Владимира Путина. Он сменил Сергея Морозова, проработавшего временно исполняющим обязанности главы восемь месяцев.