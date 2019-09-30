Посольство оценило данные о «российском спецназе» в Норвегии

Посольство России в Норвегии назвало фейковой информацию о нахождении российского спецназа в Норвегии. Об этом ведомство заявило на своем сайте.
«Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком», — говорится в сообщении. Также посольство отметило, что рассматривает сообщения об этом как «работу по насаждению образа врага в лице России». Помимо этого, дипломаты не исключают, что эта «неуклюжая попытка» была предпринята, чтобы оправдать рост денежных трат на оборону.
Также провокацией новость назвал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, Россия не станет реагировать на этот выпад, так как это не ее проблемы, передает «Национальная служба новостей».
Ранее издание AldriMer сообщило, что на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии замечены бойцы российского спецназа. По словам СМИ, силовики якобы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. В разговоре с «URA.RU» военный эксперт рассказал, что россияне в военной форме скорее всего были сотрудниками частного охранного предприятия.