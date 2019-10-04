03 октября 2019

Путин: Россия поможет Китаю защититься от ракет

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин заявил, что отношения Москвы с Пекином являются союзническими. (Слева — председатель КНР Си Цзиньпин)

Россия занимается разработкой для Китая системы предупреждения о ракетном нападении. По словам российского президента Владимира Путина, эта система серьезно повысит обороноспособность КНР.

«Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР», — заявил российский лидер на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, его слова приводит RNS. По словам президента, в данный момент система предупреждения о ракетном нападении есть только в России и Соединенных Штатах.

По словам Путина, РФ и Китай продолжают развивать двусторонние отношения в разных сферах: энергетике, авиастроении, космосе, сельском хозяйстве. »«У нас беспрецедентно высокий уровень доверия, сотрудничества. Это союзнические отношения… это отражается на экономике», — отметил президент.

Говоря о самих отношениях Москвы с Пекином, Путин отметил, что их характер является союзническим.

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