Путин раскрыл свою мечту

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Саммит Россия-ЕС. Пресс-конференция. Екатеринбург, улыбка, портрет, путин владимир
Владимир Путин мечтает, чтобы региональные власти сотрудничали с местными жителямиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин мечтает о том, чтобы россияне стали интересоваться работой власти по жизненно важным вопросам. Об этом он заявил на заседании Наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» в Сочи.

На заседании одна из выступающих рассказала, как муниципальные власти в одном из спальных районов Одинцово совместно с местными жителями разукрасили здания. «Вы сейчас сказали то, о чем я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны», — цитирует Путина RNS.

Президент призвал муниципалитеты работать с жителями ради их блага. По словам российского лидера, тогда страна будет иметь результаты гораздо лучше, чем сейчас.

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