Водителям, сообщившим о нарушителях на дорогах, будут платить деньги

В полиции могут разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах. С инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.
По мнению Петрова, системы видеонаблюдения позволили снизить число нарушений правил дорожного движения (ПДД), но не решили системную проблему. «Действенной мерой стало бы стимулирование гражданской ответственности водителей путем призыва к саморегуляции внутри сообщества самих автолюбителей», — отметил депутат, его слова приводит РИА «Новости».
Колокольцеву Петров предложил создать систему, при которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе. По предположению депутата, часть штрафа нарушителя может пойти на погашение транспортного налога заявителя.
«В нашем обществе искажено представление об ответственности такого рода. Хотелось бы, чтобы такая практика была введена на некий переходный период в качестве стимулирования безопасного движения», — отметил парламентарий.