Стали известны подробности смерти актера Дмитрия Марьянова, который, как предполагается, имел серьезные проблемы с алкоголем, в октябре 2017 года. Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала, что за несколько дней до смерти знакомый юрист уговорил артиста отправиться в реабилитационный центр «Феникс» в подмосковной Лобне.
После приезда в центр у Марьянова случился приступ, сообщает «Московский комсомолец». К нему пригласили врача, который работал в другом месте. Он поставил Марьянову капельницу и уехал. Через два дня у Марьянова началась белая горячка, он не мог вспомнить время года, а также имя и возраст, сообщает газета со ссылкой на очевидцев. Во время приступов Марьянову кололи транквилизаторы.
Через несколько дней Марьянов начал жаловаться на боли в спине. Его супруга обещала ему, что заберет в больницу, но директор центра заверила женщину, что у ее мужа фантомные боли. В итоге Бик передумала звонить лечащему врачу. Вечером 15 октября Марьянов пожаловался волонтеру на нестерпимые боли в ноге, после чего его на машине повезли в больницу. По дороге в учреждение Марьянов якобы сказал волонтеру: «Все! Я умираю».
Как писало «URA.RU», ранее в Следственном комитете озвучили причину смерти актера Дмитрия Марьянова. По данным ведомства, артист скончался от сквозного разрыва левой подвздошной вены и кровопотери из-за вовремя не оказанной медицинской помощи, передает сайт «Подмосковье сегодня». Это было установлено в ходе расследования уголовного дела в отношении гендиректора «Феникса».