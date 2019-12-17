ЦБ могут лишить контроля над Сбербанком

ЦБ является регулятором банковского рынка и при этом контролирует Сбербанк Фото: Анна Майорова © URA.RU

Контрольный пакет акций Сбербанка, которым сейчас владеет Центробанк России, может перейти другой госструктуре. Сейчас данный вопрос обсуждается в правительстве РФ.

«Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций крупнейшего кредитора страны Сбербанка от Центробанка другой госструктуре», — сообщает Reuters. По данным источников издания, рассматривать передачу акций Сбербанка размере 50% плюс одна акция третьей стороне госслужащие начали еще в сентябре, а сейчас обсуждение проходит на уровне правительства.

По словам собеседников агентства, никаких решений о передаче доли Сбербанка еще не было принято, вопрос находится в стадии рассмотрения. Однако пока неизвестно, какой именно госструктуре могут передать контрольный пакет Сбербанка. Как уточняет Forbes, возможная причина такого решения государства заключается в том, что ЦБ стал регулятором банковского рынка, но при этом сохранил контроль над крупнейшим банком в России.