ЦБ могут лишить контроля над Сбербанком

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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, логотип, сбербанк
ЦБ является регулятором банковского рынка и при этом контролирует СбербанкФото: Анна Майорова © URA.RU

Контрольный пакет акций Сбербанка, которым сейчас владеет Центробанк России, может перейти другой госструктуре. Сейчас данный вопрос обсуждается в правительстве РФ.

«Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций крупнейшего кредитора страны Сбербанка от Центробанка другой госструктуре», — сообщает Reuters. По данным источников издания, рассматривать передачу акций Сбербанка размере 50% плюс одна акция третьей стороне госслужащие начали еще в сентябре, а сейчас обсуждение проходит на уровне правительства.

По словам собеседников агентства, никаких решений о передаче доли Сбербанка еще не было принято, вопрос находится в стадии рассмотрения. Однако пока неизвестно, какой именно госструктуре могут передать контрольный пакет Сбербанка. Как уточняет Forbes, возможная причина такого решения государства заключается в том, что ЦБ стал регулятором банковского рынка, но при этом сохранил контроль над крупнейшим банком в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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