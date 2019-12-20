В Гидрометцентре предупредили о снежном шторме, который угрожает регионам России

В некоторых регионах ветер усилился до 23 метров в секунду, наблюдаются снегопады Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сразу в нескольких российских регионах — в Подмосковье, Поволжье и Западной Сибири наблюдаются сильные ветры и снегопады. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Поволжье комплекс неблагоприятных явлений. Например, в Башкортостане и сильный снег, и мокрый снег, и усиление ветра до 22 метров в секунду, значит, метель», — рассказал Вильфанд РИА «Новости». Синоптик добавил, что на дорогах происходят снежные заносы, похожая ситуация наблюдается в Татарстане. В Оренбурге ветер усилился до 23 метров в секунду, идут сильные осадки. По словам Вильфанда, неспокойная погода также установилась в Омской области и республике Алтай — там метель, ветер и сильный снег.

Накануне штормовое предупреждение было объявлено в Москве. Сегодня в столице ожидается резкое усиление ветра, передает агентство Nation News. Также ранее телеканал RT сообщал, что сильный ветер повалил новогодние ёлки в Вологде, Иванове и Рязани.