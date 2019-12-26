Кремль раскрыл метод защиты России от западных кибератак

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия предлагает другим странам вместе бороться с киберугрозой, но ее не слышатФото: unsplash.com

Россия постоянно готова к кибератакам, которые могут предпринять в отношении нее другие страны, сообщил «URA.RU» во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что западные страны работают над усилением своих киберсил.

«Угроза кибербезопасности России — это перманентное явление. Исходя из наличия постоянной угрозы, которая идет извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны, — сказал „URA.RU“ Песков. — Россия неоднократно предлагала нашим визави на международном уровне запуск некоего механизма сотрудничества по борьбе с киберугрозой. Но мы всегда натыкались на глухую стену непонимания».

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США может начать информационную атаку на крупных российских политиков и бизнесменов в качестве контрдействий на случай вмешательства России в выборы президента США в 2020 году.

Кроме того, Европарламент назвал Россию «главным источником гибридных и обычных угроз безопасности». Парламентарии собираются бороться с Москвой путем укрепления киберзащиты и устойчивости к гибридным угрозам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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