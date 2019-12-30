Экс-министр обороны РФ Сердюков продолжит курировать российское авиастроение

Совет директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. На этой высокой должности экс-чиновник будет курировать авиастроительную отрасль России.
«Сердюков переизбран председателем совета директоров „Объединенной авиастроительной корпорации“. Гендиректором ОАК переизбран Юрий Слюсарь», — отмечается в официальном сообщении корпорации.
ОАК на сегодняшний день представляет собой холдинг, объединяющий 24 компании в сфере строительства авиации. ОАК имеет права на марки всех основных российских гражданских и военных самолетов, является стратегическим предприятием РФ. В состав ОАК также входит «Компания Сухой», производящая самолеты Sukhoi Superjet.
Пост главы совета директоров ОАК — не первая высокая должность, которую сейчас занимает Анатолий Сердюков. Так, в мае он стал вице-президентом Союза машиностроителей России. Кроме того, Сердюков также является индустриальным директором авиационного кластера Ростеха. Он был министром обороны России с 2007 по 2012 год. Отстранен от должности в связи с незаконными действиями по продаже военного имущества. В отношении него возбудили уголовное дело по статье ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». В 2014 году следствие в отношении Сердюкова закрыли в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции Российской Федерации.