20 января 2020

В Охотском море загорелся корабль с десятками моряков на борту

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, паром, переправа, корабль, апарелька, баржа
На борту судна находились 47 человек (архивное фото)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Охотском море, недалеко от Магадана, загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». На борту корабля находились 47 человек.

В компании, которой принадлежит корабль, подтвердили факт возгорания. «К траулеру в Охотском море уже подошло рыболовное судно, часть экипажа сняли», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского. Он добавил, что оставшаяся часть команды занимается борьбой с пожаром.

Никто из членов экипажа не пострадал. Дальневосточная транспортная прокуратура проведет проверку по факту пожара.

Ранее на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. В результате возгорания 14 человек пострадали, еще двое погибли, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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