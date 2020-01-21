В Охотском море загорелся корабль с десятками моряков на борту

В Охотском море, недалеко от Магадана, загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». На борту корабля находились 47 человек.
В компании, которой принадлежит корабль, подтвердили факт возгорания. «К траулеру в Охотском море уже подошло рыболовное судно, часть экипажа сняли», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского. Он добавил, что оставшаяся часть команды занимается борьбой с пожаром.
Никто из членов экипажа не пострадал. Дальневосточная транспортная прокуратура проведет проверку по факту пожара.
Ранее на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. В результате возгорания 14 человек пострадали, еще двое погибли, напоминает «Национальная служба новостей».