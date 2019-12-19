Единственный в России авианосец, пострадавший от пожара, будет восстановлен

Авианосец «Адмирал Кузнецов», последствия от пожара которого оцениваются в 95 млрд рублей, будет восстановлен, так как является единственным авианесущим крейсером в России. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился полковник в отставке Виктор Баранец.
«Я не думаю, что в нынешних условиях, когда в российском военно-морском флоте остался один тяжелый авианесущий крейсер и Министерство обороны, и Генштаб, и Главный штаб МФ примут решение вывести корабль из строя», — заявил он. Военный эксперт отметил, что пожар нанес серьезный ущерб кораблю, однако его можно отремонтировать. Баранец считает, что после произошедшего крейсер оснастят самыми современными системами и аппаратурой. «Этот корабль многострадальный, очень невезучий, но он должен быть», — заключил полковник. В Минобороны «URA.RU» посоветовали отправить официальный запрос.
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел утром 12 декабря. Корабль находился в Мурманске на ремонте. Возгорание заняло площадь в 600 квадратных метров. При тушении огня пострадало шесть человек — работники завода и члены экипажа, пишет сайт argumenti.ru. По предварительным данным, причиной пожара могла стать сварка.