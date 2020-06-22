Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео

Кадры сделаны возле главного храма Вооруженных сил России. Дверные ручки автомобиля президента России Владимира Путина обрабатывает телохранитель с санитайзером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Перед тем, как президент России Владимир Путин покинул автомобиль, сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) обработал дверную ручку транспортного средства. Момент санитарной обработки попал на видео.

На кадрах, которые опубликовал telegram-канал Life Shot, видно, как к машине российского лидера подходит телохранитель с санитайзером. Сначала он обрабатывает дезинфицирующим средством дверную ручку, только после этого открывает дверь президенту. Когда Путин выходит из автомобиля, сотрудник ФСО отходит в сторону.

Видеозапись была сделана в День памяти и скорби возле главного храма Вооруженных сил России, куда российский президент прибыл вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и патриархом Кириллом. Там Путин заявил, что память о Великой Отечественной войне «абсолютно священна».

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