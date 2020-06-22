Россиянка спустя 22 года доказала чиновникам факт своего рождения

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Клипарт. Магнитогорск, регистратура, поликлиника, медкарта
До получения документа о рождении девушка состояла на учете в поликлинике и посещала школу Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский районный суд Саратова установил факт рождения женщины только спустя 22 года. Все это время не удавалось оформить документы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщина появилась на свет в 1998 году в саратовском перинатальном центре. Справку о рождении ей не выдали по причине того, что ее мать потеряла паспорт. «С учетом представленных доказательств суд пришел к выводу, что установление факта о рождении является единственным возможным способом зарегистрировать рождение заявительницы», — пишет «Ридус» со ссылкой на местное издание «Взгляд-инфо».

При этом судом также были вынесены «определения для принятия соответствующих мер» в адрес главы администрации Волжского района и директора районной школы, куда женщину зачислили без должных документов в 2010 году. Также известно, что жительница Саратова наблюдалась в детской поликлинике, где на ее имя была оформлена амбулаторная карта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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