Онищенко ответил на сообщения о новом смертельном вирусе из Китая

По словам Геннадия Онищенко, сведений о распространении вируса за пределы Китая нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый вирус острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), обнаруженный в Китае, не представляет угрозы. Об этом сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация», — цитирует RT Онищенко. По его словам, никаких сообщений о распространении вируса за границами Китая нет.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн тоже отметил, что опасаться нового вируса не стоит. Он добавил, что передача вируса от человека к человеку происходит через кровь или гной.

Ранее китайская газета Global Times сообщала, что Китае распространяется новый смертельный вирус SFTS, передающийся через укусы насекомых. От него погибло уже семь человек. Среди симптомов болезни — повышенная температура и кашель. По данным издания, 60% случаев заражения обнаружено в Цзянсу на востоке КНР.

В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не стоит бояться этого вируса, передает агентство Nation News. Случаев заражения среди граждан РФ не зарегистрировано.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.