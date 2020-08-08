В Роспотребнадзоре оценили опасность нового вируса из Китая

Острую лихорадку вызывает укус клеща Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) на территории России не было зафиксировано. При этом россиянам не стоит бояться вспышки вируса в Китае, сообщили в Роспотребнадзоре.

«На территории России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено», — передает заявление ведомства сайт argumenti.ru. В Роспотребнадзоре также сообщили, что заболевание, передающееся с укусом клеща, не новое и о нем было известно раньше. По данным ведомства, его специалисты накопили большой опыт в изучении вирусов такого типа (буньявирусов) и у России есть потенциал для противодействия распространению SFTS.

В Китае лихорадкой заразилось уже 60 человек, семь из которых уже скончались. Как утверждают врачи, вирус передается посредством укуса клеща. Среди симптомов сами инициированные называют высокую температуру, кашель и уменьшение количества лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

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