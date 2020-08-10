Корреспондент RT рассказал о задержании в Минске. «Заломали руки, надели пластиковый жгут»

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Марш в поддержку Ивана Голунова. Москва, автозак, рука, решетка, задержание
Задержанный журналист несколько часов провел в автозаке (Фото из архива) Фото: Софья Сандурская © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Корреспондента RT Константина Придыбайло, задержанного в Минске, отпустили на свободу. Об этом сообщил сам журналист в своем telegram-канале.

По словам Придыбайло, до задержания он шел по набережной, где навстречу ему двигались пятеро бойцов. Корреспондент спросил, может ли он пройти дальше или на дороге все перекрыто. Силовики ответили отрицательно и потребовали, чтобы Придыбайло прошел с ними.

«Заломали руки, нагнули. Так вели неизвестно сколько, идти тяжело и неудобно. Не били, просто очень тяжело идти, — рассказал журналист. — Надели пластиковый жгут на руки, но не туго». Удачно загрузиться в автозак Придыбайло не удалось — в итоге ему пришлось лечь. По словам корреспондента, в маленькой кабинке в автозаке было душно. Спустя десять минут в машину посадили еще одного молодого человека — после этого «дышать стало нечем».

Сейчас Придыбайло на свободе, его отпустили спустя два часа после задержания. «Дышать. Пить. Пить. Дышать», — написал он в своем канале.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. После закрытия участков в Белоруссии начались массовые протесты. В МВД Белоруссии рассказали, что в ходе протестов в Минске были задержаны около 3000 человек. Сейчас задержания в городе возобновились. Ранее российские СМИ потребовали, чтобы власти Белоруссии освободили задержанных журналистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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