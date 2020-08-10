Корреспондента RT Константина Придыбайло, задержанного в Минске, отпустили на свободу. Об этом сообщил сам журналист в своем telegram-канале.
По словам Придыбайло, до задержания он шел по набережной, где навстречу ему двигались пятеро бойцов. Корреспондент спросил, может ли он пройти дальше или на дороге все перекрыто. Силовики ответили отрицательно и потребовали, чтобы Придыбайло прошел с ними.
«Заломали руки, нагнули. Так вели неизвестно сколько, идти тяжело и неудобно. Не били, просто очень тяжело идти, — рассказал журналист. — Надели пластиковый жгут на руки, но не туго». Удачно загрузиться в автозак Придыбайло не удалось — в итоге ему пришлось лечь. По словам корреспондента, в маленькой кабинке в автозаке было душно. Спустя десять минут в машину посадили еще одного молодого человека — после этого «дышать стало нечем».
Сейчас Придыбайло на свободе, его отпустили спустя два часа после задержания. «Дышать. Пить. Пить. Дышать», — написал он в своем канале.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. После закрытия участков в Белоруссии начались массовые протесты. В МВД Белоруссии рассказали, что в ходе протестов в Минске были задержаны около 3000 человек. Сейчас задержания в городе возобновились. Ранее российские СМИ потребовали, чтобы власти Белоруссии освободили задержанных журналистов.
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