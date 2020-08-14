Лукашенко ответил на слухи о своем бегстве из страны

Белорусский президент провел встречу по проблемам в строительной отрасли Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Вопреки сообщениям в СМИ о бегстве президента Белоруссии Александра Лукашенко из страны, он появился в пятницу на встрече по работе строительной отрасли. По словам белорусского лидера, он все это время находился в стране.

«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые „свядомыя“ раскручивают», — цитирует Лукашенко белорусский канал «БелТА». По его словам, в повестке — обсуждение строительной отрасли страны и вопрос забастовки некоторых предприятий.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что Александр Лукашенко покинул страну. Предполагаемый пункт назначения белорусского лидера не назывался.

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