03 сентября 2020

Чехия отвернулась от России из-за Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Консультации уже откладывались из-за ситуации в Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Планировавшиеся политические консультации об улучшении отношений Чешской Республики и России оказались под угрозой. Чехия объясняет это происшествием с российским блогером Алексеем Навальным, заявил глава МИД республики Томаш Петршичек.

«Ситуация с господином Навальным будет нами решаться совместно с другими странами Евросоюза, тем не менее, речь в данном случае идет о столь важном деле, что оно угрожает готовящимся консультациям», — цитирует Петршичека РИА «Новости». Руководитель МИД Чехии напомнил, что консультации должны были затронуть двусторонние отношения России с республикой.

При этом консультации должны были начаться еще в середине августа. Однако их пришлось отложить из-за событий в Беларуси.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву. Из-за него самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Российские врачи спасли жизнь блогера, но он впал в кому. После этого родные Навального потребовали перевезти его на лечение в Германию. В немецкой клинике состояние блогера не улучшили, однако обвинили Россию в том, что в его организме якобы нашли следы «Новичка». При этом президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Россия в болезни Навального не виновата. Глава государства заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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