Чехия отвернулась от России из-за Навального

Планировавшиеся политические консультации об улучшении отношений Чешской Республики и России оказались под угрозой. Чехия объясняет это происшествием с российским блогером Алексеем Навальным, заявил глава МИД республики Томаш Петршичек.
«Ситуация с господином Навальным будет нами решаться совместно с другими странами Евросоюза, тем не менее, речь в данном случае идет о столь важном деле, что оно угрожает готовящимся консультациям», — цитирует Петршичека РИА «Новости». Руководитель МИД Чехии напомнил, что консультации должны были затронуть двусторонние отношения России с республикой.
При этом консультации должны были начаться еще в середине августа. Однако их пришлось отложить из-за событий в Беларуси.
Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву. Из-за него самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Российские врачи спасли жизнь блогера, но он впал в кому. После этого родные Навального потребовали перевезти его на лечение в Германию. В немецкой клинике состояние блогера не улучшили, однако обвинили Россию в том, что в его организме якобы нашли следы «Новичка». При этом президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Россия в болезни Навального не виновата. Глава государства заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, пишет телеканал 360.