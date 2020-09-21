В соцсетях высмеяли новый логотип Сбербанка. «Спербанк». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, логотип, сбербанк
Официально «Сбербанк» еще не провел ребрендинг Фото: Илья Московец © URA.RU

В сети появился возможный новый логотип «Сбербанка». Официального комментария по этому поводу от организации еще не последовало, однако изображение с новым лого уже разлетелось по всем социальным сетям. URA.RU сделало подборку самых ярких реакций на ребрендинг самой крупной финансовой организации России.

Некоторые предложили свой вариант логотипа
Скрин: Twitter
Другие начали строить теории о том, что «СБЕР» в логотипе — аббревиатура
Скрин: Twitter
Ожидаемыми были сравнения с логотипом платежной системы «Мир»
Скрин: Twitter
Пользователи считают, что «Сбербанк» с помощью ребрендинга хочет быть на одной волне с молодежью
Скрин: Twitter
У россиян есть свои предложения, куда можно было потратить деньги, если бы не ребрендинг
Скрин: Twitter
После ребрендинга узнаем
Скрин: Twitter
Логотип еще не сменили, но у людей уже ностальгия
Скрин: Twitter

Ранее стало известно, что в новом логотипе финансовая организация отказалась от слова «банк». Старый логотип уже снят со стены головного офиса в Москве. Новый логотип будет представлен 24 сентября, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...