Официально «Сбербанк» еще не провел ребрендинг
В сети появился возможный новый логотип «Сбербанка». Официального комментария по этому поводу от организации еще не последовало, однако изображение с новым лого уже разлетелось по всем социальным сетям. URA.RU сделало подборку самых ярких реакций на ребрендинг самой крупной финансовой организации России.
Некоторые предложили свой вариант логотипа
Другие начали строить теории о том, что «СБЕР» в логотипе — аббревиатура
Ожидаемыми были сравнения с логотипом платежной системы «Мир»
Пользователи считают, что «Сбербанк» с помощью ребрендинга хочет быть на одной волне с молодежью
У россиян есть свои предложения, куда можно было потратить деньги, если бы не ребрендинг
После ребрендинга узнаем
Логотип еще не сменили, но у людей уже ностальгия
Ранее стало известно, что в новом логотипе финансовая организация отказалась от слова «банк». Старый логотип уже снят со стены головного офиса в Москве. Новый логотип будет представлен 24 сентября, пишет «Национальная служба новостей».
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