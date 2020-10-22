В Волгограде заблудились пьяные срочники на БМП. Они заехали в аэропорт и протаранили забор. Видео

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Украина. Свердловск. Казаки, военная техника, бмп
Срочники хотели перегнать БМП из войсковой части на полигон, но заблудились (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Волгограде солдаты-срочники на боевой машине пехоты (БМП) заблудились и случайно заехали на территорию аэропорта. Согласно опубликованным кадрам, военнослужащие целенаправленно поехали на бетонный забор — и протаранили его.

На территории аэропорта сотрудники службы авиационной безопасности задержали БМП. В машине находились трое военных. «По предварительной информации, водитель-механик бронированной машины был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает «Пятый канал».

Как уточняет telegram-канал «112», техникой управляли военнослужащие 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Солдаты сначала выпили, а затем решили перегнать БМП из восковой части на полигон, но сбились с пути и заехали в аэропорт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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