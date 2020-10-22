В Волгограде солдаты-срочники на боевой машине пехоты (БМП) заблудились и случайно заехали на территорию аэропорта. Согласно опубликованным кадрам, военнослужащие целенаправленно поехали на бетонный забор — и протаранили его.
На территории аэропорта сотрудники службы авиационной безопасности задержали БМП. В машине находились трое военных. «По предварительной информации, водитель-механик бронированной машины был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает «Пятый канал».
Как уточняет telegram-канал «112», техникой управляли военнослужащие 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Солдаты сначала выпили, а затем решили перегнать БМП из восковой части на полигон, но сбились с пути и заехали в аэропорт.
Подписывайтесь на URA.RU в