Назначение вице-премьером главы Минэнерго Александра Новака усилило позиции в правительстве руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом в своем telegram-канале написал политолог Илья Гращенков. По мнению эксперта, ротация в кабмине России, начавшаяся с отставок трех министров 9 ноября, продолжится из-за борьбы околокремлевских кланов.
«Глава „Роснефти“ Игорь Сечин сохранил позиции, даже усилившись вице-премьером», — отметил Гращенков. Также политолог выделяет укрепление позиций вице-премьера Юрия Трутнева, чьей креатурой считается претендент на пост министра природы Александр Козлов — его кандидатуру предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«[Клан] Ротенбергов немножко потеснили, [гендиректор „Аэрофлота“ Виталий] Савельев — кандидатура широкой коалиции. Как компенсация за то, что авиаотрасль была фактически разрушена экономическим кризисом из-за пандемии», — объясняет Гращенков выдвижение Савельева на пост главы Минтраспорта РФ. Эту должность 9 ноября покинул Евгений Дитрих.
В строительной отрасли после отставки главы Минстроя Владимира Якушева, по мнению эксперта, все осталось по-прежнему. «Татарский клан» (имеется в виду окружение вице-премьера Марата Хуснуллина — прим. ред.) контролирует стройку и ЖКХ», — замечает политолог.
Гращенков объясняет перестановки в кабмине борьбой кланов в верхах власти. «В целом баланс сил сохранился, однако эти ротации могут оказаться не последними. Сам премьер Мишустин от данных перестановок не выиграл, но и не проиграл. Он по-прежнему старается вычленить свою собственную игру на другом уровне, не министерском, а уровнем ниже», — резюмирует специалист.
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