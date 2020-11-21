Заворотнюк и Жигунов приняли участие в передаче Малахова

Сергей Жигунов торжественно поздравит Анастасию Заворотнюк с успехом в борьбе с онкологией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса Анастасия Заворотнюк и ее коллега Сергей Жигунов приняли участие в съемках программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Об этом журналистам рассказал один из друзей Жигунова.

С начала этой недели в СМИ активно обсуждается возможное возвращение Заворотнюк к публичной жизни. Отмечалось, что Заворотнюк, которая уже больше года борется с тяжелой формой рака мозга, расскажет о самочувствии в программе Малахова. На ту же программу пригласили главного героя сериала «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова.

«Во время съемок тайного выпуска с Анастасией Заворотнюк в павильоне также должен появиться и Сергей Жигунов, который торжественно поздравит свою бывшую любовь с успехом в борьбе с онкологией и вручит женщине букет цветов», — пишет PopCake. По словам товарища Жигунова, они раскроют тайны их несостоявшейся свадьбы и расставания.

В октябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. По данным ряда изданий, актриса проходила лечение в онкологическом центре. Ее выписали из больницы с официальным диагнозом глиобластома. Родные артистки подтвердили информацию о заболевании, однако раскрывать подробности не стали. Знакомый больной раком актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк сообщил, что знаменитость готовится к возвращению в профессию, пишет Nation News.