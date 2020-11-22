Жигунов собрался в суд из-за слухов о съемках в шоу с Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов не снимались в шоу Андрея Малахова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский актер и режиссер Сергей Жигунов не принимал участие в съемках шоу Андрея Малахова вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщил сам Жигунов, подчеркнув, что обратится в суд по поводу непроверенной информации.

По словам актера, информацию об его участии в съемках программы «Прямой эфир» первым сообщил сайт Popcake.tv. Поводом послужил документ в Instargam Жигунова о том, что он подал в суд на издание StarHit.

«Агентство Popcake вывесило новость об эфире у Малахова, как только я повесил у себя юридическую претензию в Instagram, то есть потому, что подал в суд. Они моментально отреагировали и запустили эту лабуду по поводу похода к Малахову. Сейчас юристы смотрят, можно ли за это зацепиться. Если можно — подадут иск, нет — значит, нет», — объяснил Жигунов агентству Nation News.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна у себя в Instagram сообщила, что ее мать также не принимала участия в съемках шоу Малахова. «Нет конечно, не верьте всем этим газетенкам», — написала девушка.

49-летняя Заворотнюк уже долгое время борется с раком мозга, напоминает Life . Пользователи соцсетей осудили актрису, когда слухи о ее участии в съемках появились в интернете. Некоторые даже усомнились в реальности болезни Заворотнюк.