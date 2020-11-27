HomePod mini в США стоит 99 долларов Фото: скриншот сайта Apple

Новая «умная» колонка от компании Apple HomePod mini — лучшая в своем классе. С таким заявлением выступил блогер Rozetked, записывая обзор на новое устройство.

«У миника звук потрясный. Играет лучше, чем здоровый Google Home. Такой крохотульки хватит на квартиру 30-50 квадратов. Бас достойный прям. Из маленьких [колонок] — это однозначно самая крутая», — заявил блогер.

Стоимость колонки в США составляет 99 долларов. Официально в России устройство не продается, однако можно купить ее у «серых» продавцов. По словам обзорщика, стоимость составляет около 7,5 тысяч рублей. Голосовой ассистент Siri также не поддерживает русский язык.

Apple представила HomePod mini на презентации 13 октября, напоминает телеканал 360. На мероприятии также показали новые iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.